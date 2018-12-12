Emniyetten Eğitime Destek

Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğünce "Yaptığım İşte En İyisiyim" projesi kapsamında öğrencilere 200 adet kitap dağıtıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Yaptığım İşte En İyisiyim" projesi kapsamında Altınova
Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere 200 adet kitap dağıtımı yapıldı.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da bulunan Altınova Ortaokulunda düzenlenen programa katılan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
ve Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın, öğrencilere kitaplarını bizzat takdim ederek, eğitim hayatlarında başarılar dilediler.
Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program sona erdi. - TEKİRDAĞ
Altınova,Tekirdağ
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:22