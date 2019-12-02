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Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı yapılan radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlenerek cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 177 araç trafikten men edildi, 15 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

02.12.2019 20:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:59Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince 30 Kasım-1 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı yapılan radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlendi

13 BİN 615 SÜRÜCÜ RADARA YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı radarlı hız denetimleri gerçekleştirdi. EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarlı hız denetimlerinde 13 bin 615 hız ihlali belirlenerek cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, 177 araç trafikten men edildi, 15 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Uygulamalarda, ayrıca 14 bin 941 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlemde bulunuldu.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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