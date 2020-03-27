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Emniyetten "Evde kal" videosu

Van Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hazırladığı videoyla, vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

27.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:24
Van Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hazırladığı videoyla, vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünün web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla uyulması gereken 14 kural, farklı birimlerde çalışan polisler tarafından canlandırıldı.
Van'ın tarihi ve turistik alanlarında çekilen, narkotik köpeği "Şila"nın da yer aldığı videoda polisler, "Biz sizin için görev başındayız. Siz de geleceğiniz için evde kalın." mesajını paylaştı.
Trafik ışıklarıyla "Evde kal" çağrısı
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "Evde kal" çağrılarına trafik ışıklarıyla destek verdi.
Bu kapsamda, cadde ve bulvarlardaki trafik ışıklarında yeşil yandığında "Eve git", kırmızı yandığında "Evde kal" yazısı görülüyor.
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Emniyetten ’Evde kal’ videosu

Kaynak: AA

Etiketler: Van Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel

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Emniyetten "Evde kal" videosu

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