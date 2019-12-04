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Emniyetten fuhuş operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

04.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:47Emniyetten fuhuş operasyonu
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde ve Erenler bölgesinde fuhuş yapıldığı ihbarlarının takibe alınmasının ardından iki farklı ikamette fuhuş yapıldığı tesbit edildi. Sosyal medya üzerinden müşteri bulmaya çalışan şahıslar emniyet ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler takip sonrası 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 kadın şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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