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Emniyetten günübirlik evlere baskın

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri günübirlik evlere baskın yaptı.

22.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:28Emniyetten günübirlik evlere baskın
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri günübirlik evlere baskın yaptı. Baskında sisteme işlemeyen 4 ev sahibine 72 bin 100 TL para cezası uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İncivez Mahallesinde bulunan günü birlik kiralık evlere baskın yaptı. Yapılan denetimlerde 4 evin kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan günübirlik işletildiği tespit edildi. Kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan günübirlik ev işletenlere ve evlerde barınanları sisteme işlemeyenlere toplamda 72 bin 100 TL para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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