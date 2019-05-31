Emniyetten hırsızlık ve yankesiciliğe karşı broşürlü uyarı

Samsun
Emniyet Müdürlüğünce evden ve otodan hırsızlık ile yankesiciliğe karşı hazırlanan broşürler, vatandaşlara ve esnafa dağıtıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım
ilçesi İlyasköy, Fevzi Çakmak
, Kazım Karabekir
mahalleleri, Canik
ilçesinde Gaziosmanpaşa
ve Karşıyaka
mahallesi, Tekkeköy
'de 19 Mayıs
Mahallesi, Atakum
'da ise Mevlana
, Mimar Sinan
, Körfez
ve Yeni Mahalle
Mahallesi'nde evden hırsızlığa karşı uyarmak amacıyla broşür dağıttı.
Ekipler, araçların toplu olarak park edilen alanlarda, otopark ve devlet kurumları çevrelerinde de "otodan hırsızlığa karşı" broşürleri vatandaşlara ulaştırdı.
"Yankesicilik" konusunda da broşür hazırlayan ekipler, AVM çevrelerinde ve pazarlarda vatandaşları bilgilendirdi.
Kaynak: AA
Güncel