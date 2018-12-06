Emniyetten Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması

Türkiye
genelinde yapılan "Huzurlu Parklar
ve Okul Önleri Uygulaması" kapsamında Eskişehir
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uygulama yapıldı.
Vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi ve çocukların da arkadaşları ile güzel vakit geçirip oyun oynayabilmesi için parklar ve çevrelerinde okul çağındaki çocuk ve gençlerin etkilenebileceği zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim ortamında hayatlarını sürdürmeleri için 81 ilde emniyet ekiplerince Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması yapıldı. Eskişehir'de ise uygulama kapsamında okul çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamullerinin satışının yapıldığı yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlere yönelik uygulamalar yapıldı. İl genelinde 218 okul ve çevresinde yapılan uygulamada 149 umuma açık yer denetlendi ve 140 park-bahçe kontrol edildi. Bin 280 kişi sorgulanırken aranması olan 3 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. 9 okul servis aracı ve 62 diğer araç üzerinde denetleme yapılırken 4 araca da cezai işlem yapıldı ve 435 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR
Türkiye,Eskişehir,Huzurlu Parklar
06 Aralık 2018 Perşembe 17:19