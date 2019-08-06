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Emniyetten izinsiz yolcu taşımacılığı, alkol ve radar uygulaması

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince yapılan izinsiz yolcu taşımacılığı denetimlerinde 102 araca, alkol ve uyuşturucu denetimlerinde ise 860 araca cezai işlem uygulandı.

06.08.2019 17:04 Emniyetten izinsiz yolcu taşımacılığı, alkol ve radar uygulaması
Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince yapılan izinsiz yolcu taşımacılığı denetimlerinde 102 araca, alkol ve uyuşturucu denetimlerinde ise 860 araca cezai işlem uygulandı.

Antalya'da vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde trafikte seyretmeleri, ikametlerinde huzur içerisinde aileleri ile birlikte bir yaşam sürmelerini sağlamak üzere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 2-4 Ağustos tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında "İzinsiz Yolcu Taşımacılığı Denetimlerinde" 731 araç denetlenerek, 102 araca cezai işlem uygulandı ve 61 bin 370 TL para cezası kesildi. "Radarla Hız Denetimlerinde" 3 bin 67 araç denetlenerek 102 araca cezai işlem uygulandı ve 107 bin TL para cezası kesildi. "Alkol ve Uyuşturucu Denetimlerinde" ise bin 217 araç denetlenerek 860 araca cezai işlem uygulandı ve 225 bin 235 TL para cezası kesildi. - ANTALYA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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