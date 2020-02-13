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Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Muş'ta polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

13.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:49Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
'ta polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyon sonucunda araçlar içerisinde tespit edilen, 124 kilogram kıyılmış tütün, 354 adet tütün sarma makinesi, 115 bin adet sigara filtresi, 9 bin paket tütün sarma kağıdı, 30 adet tütün sarma kutusunun ele geçirildiği ve 1 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. - MUŞ

Muş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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