Emniyetten Kadınlara Karanfil

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İl Emniyet Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kent merkezi girişinde oluşturulan kontrol noktasında kadın polis memurlarına karanfil vererek günlerini kutladı.
Ekiplerce durdurulan araçlardaki kadınlara da çiçek takdim eden Dağdeviren, kadınların toplum tarafından el üstünde tutulması gerektiğini söyledi.
Emniyet bünyesinde görev yapan kadın memurları da ziyaret eden Dağdeviren, karanfil vererek günlerini kutladı.
Güncel
Kaynak: AA