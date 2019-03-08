Emniyetten Kan Bağışı Kampanyası

Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
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Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ve çok sayıda polis katıldı.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın kan bağışında bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın, sadece canıyla değil, kanıyla da Türk milletinin yanında olduğunu dile getirdi. - TEKİRDAĞ
Aydın, Polis, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: İHA