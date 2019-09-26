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Emniyetten mülteci operasyonu

Muratlı'da bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, mültecilere geçit vermedi.

26.09.2019 09:23Emniyetten mülteci operasyonu
Muratlı'da bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, mültecilere geçit vermedi.

Olay, gece saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu 2. Km üzerinde meydana geldi. İhbarı değerlendiren Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdiği tahmin edilen 13 kaçak göçmeni tarlada kaçmak isterken yakaladı.

Şüpheli 13 kişinin tamamının Afganistan uyruklu oldukları tespit edildi. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri yapılan kaçakların Kayı'daki İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Afganlı düzensiz göçmenlerin buraya hangi yolla geldikleri ise araştırılıyor. Olaya ilişkin tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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