Haberler » Güncel » Emniyetten öğrencilere bilgilendirme

Emniyetten öğrencilere bilgilendirme

Düzce Emniyet Müdürlüğünce, Düzce Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirme standı açıldı.

16.10.2019 14:23Emniyetten öğrencilere bilgilendirme
Düzce Emniyet Müdürlüğünce, Düzce Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirme standı açıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, Konuralp Yerleşkesi'nde bulunan Atatürk Kültür Merkezi girişinde açılan stantta öğrencilere uyuşturucu, terör, asayiş ve güvenlik konularında bilgi veriyor.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca geliştirilen UYUMA programı da anlatılıyor.
Stant, hafta başına kadar açık olacak.

Düzce Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:52 YENİDEN YÜRÜYEBİLMEK İÇİN YAZDIĞI KİTAPLA TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILIYOR
15:52 İyi partili ağıralioğlu'ndan chp'li tanrıkulu'ya tepki: münasebetsiz bir cümle
15:52 Bursa'da uyuşturucu operasyonu 13 gözaltı
15:46 Dünyaca ünlü sahil boşaldı, manzarayı gören turistler özçekim yarışına girdi
15:47 MUŞTİ'de son hazılıklar yapılıyor
15:52 Yaşlı kadını takip edip, parasını çaldı
15:52 - Bakan Pakdemirli, Budapeşte'de Su Zirvesi'ne katıldı
16.10.2019 15:53:35