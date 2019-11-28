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Emniyetten "Sultangazi'de yabancı uyruklulara gasp" haberine açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi'de yabancı uyruklu kişilerin gasbedildiği yönündeki haberlere ilişkin, "Haberde yer alan ilimiz Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde Afganistan uyruklu şahıslara ait iş yeri ve çevresinde yabancı uyruklu şahısların telefon ve paralarının...

28.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:00Emniyetten
Emniyet Müdürlüğü, 'de yabancı uyruklu kişilerin gasbedildiği yönündeki haberlere ilişkin, "Haberde yer alan ilimiz Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde Afganistan uyruklu şahıslara ait iş yeri ve çevresinde yabancı uyruklu şahısların telefon ve paralarının gasbedildiği yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğüne herhangi bir gasp müracaatının bulunmadığı tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın kuruluşlarında "Sultançiftliği Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahısların kabusu oldular" başlığıyla haber yayımlandığı belirtildi.
Habere konu iddiayla ilgili Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Araştırmalarda, haberde yer alan ilimiz Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde Afganistan uyruklu şahıslara ait iş yeri ve çevresinde yabancı uyruklu şahısların telefon ve paralarının gasbedildiği yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğüne herhangi bir gasp müracaatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 2019 yılı Ekim ve Kasım ayları içerisinde 155 Polis İhbar hattına, haberde yer alan iş yerinin bulunduğu mahalle ile ilgili 'haraç kesen 15 kişilik grup olduğu ve yabancı uyruklu şahıslardan para istedikleri' yönünde bir ihbar geldiği, görevlilerce ihbara konu sokak ve çevresinde yapılan kontrollerde ihbarcı şahsa veya herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı belirlenmiştir."

Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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