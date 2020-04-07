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Emniyetten sürücülere kandil simitli sorgulama ve dolandırıcılık uyarısı

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol uygulamasında hem sorgulama, hem uyarı hem de kandil simidi ikramında bulunuyor.

07.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:45
Emniyetten sürücülere kandil simitli sorgulama ve dolandırıcılık uyarısı
Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol uygulamasında hem sorgulama, hem uyarı hem de kandil simidi ikramında bulunuyor.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, sürücülerin ehliyet ve kimlik bilgilerini kontrol ediyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığının Virüs Risk Tarama hattı olan 184'ten aranmadığı takdirde kimsenin beyanlarına itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulunuluyor. Emniyet ekipleri ilçenin giriş ve çıkışında yaptıkları uygulamada, sosyal mesafeyi koruyor, eldiven ve maske kullanıyor.

Yol uygulamasında, Antalya İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan tarafından vatandaşlara ikram edilen kandil simidi dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Yol uygulamalarımızda sürücülerimize Sağlık Bakanlığımızın Virüs Risk Tarama hattı 184 hattı dışından gelen aramalara itibar etmemelerini öneriyoruz. Vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal edenler var. Art niyetli kişiler virüsü bahane edip hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara tevessül ediyorlar. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmalılar ve bu durumlarda mutlaka 112, 155, 156 nolu ihbar hattını mutlaka arasınlar. Ayrıca sürücülerimize mübarek Beraat Kandili dolayısıyla giderleri İl Emniyet Müdürümüz Murat Ulacan tarafından karşılanan kandil simidi ikramında bulunuyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kumluca, Güncel
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