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Emniyetten sürücülere yağışlı yol uyarısı

Mersin Emniyet Müdürlüğü, kış mevsimi dolayısıyla yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarırken, bu olumsuzların ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

05.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:24Emniyetten sürücülere yağışlı yol uyarısı
Emniyet Müdürlüğü, kış mevsimi dolayısıyla yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarırken, bu olumsuzların ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yoğun kar yağışı alan Pozantı (Tekir) ve Mut (Sertavul) mevkilerinde, trafik akışının sürekliliğini sağlamak ve kaza riskini en aza indirmek için yolun bakım ve onarımından sorumlu olan Karayolları Bölge Şube Müdürlüğü ile devamlı koordine sağlanarak gizli buzlanmayı önlemek, yol güzergahını devamlı açık tutmak üzere tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapılacağı belirtildi. Herhangi bir olumsuzlukta karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla kurtarıcı/çekicilerin güzergah üzerinde uygun yerlerde bulundurulmasının sağlanacağı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, yoğun kar yağışı alan bölgelerde buzlanma, çığ, heyelan gibi nedenler ile yolun trafiğe kapanması durumlarda, araçları ile seyir halinde olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için güzergah üzerinde uygun görülen dinlenme tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşlara ait tesislerde, yol trafiğe açılıncaya kadar bekletilerek karayollarına çıkışlarına müsaade edilmeyecektir" denildi.

Mersin'den çevre illere seyahat eden sürücülerin, 'Yaşam için kısa bir mola' sloganı ile oluşturulan yaşam tünellerinde ve kontrol noktalarında durdurularak, özellikle yol durumları, kış lastiği, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde iken cep telefonu kullanmamaları yönünde bilgilendirileceği kaydedilen açıklamada, "Görevlilerimizce yapılan denetimlerde, özellikle ağır tonajlı yük taşıyan araçların yüklerinin yola dökülmesini engellemek amacıyla kapatılması sağlanarak, trafik yoğunluğunun artığı bölgelerde de gerek görülmesi halinde trafik normale dönünceye kadar uygun noktalarda bekletilmesi sağlanacaktır. Tekir ve Sertavul güzergahlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yolun trafiğe kapanması durumunda, çevre il ve ilçeler ile koordine sağlanarak, yol açılıncaya kadar otogar noktalardan uzun yol araçlarının hareket etmeleri engellenecektir" ifadelerine yer verildi.

Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kazaların yoğun olarak yaşandığı GMK Bulvarı ve D-400 Karayolu üzerinde trafik akışının sürekliliğini sağlamak ve kaza riskini en aza indirmek için bu güzergahta denetimlere ağırlık verileceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi; "Ayrıca yolun bakım ve onarımından sorumlu olan kuruluş ile sürekli irtibat halinde olunacaktır. Mersin Otobüs Terminalinde giriş-çıkış yapan şehirlerarası otobüslerin denetimlerine ağırlık verilecek olup, özellikle 'kış lastiği kullanma zorunluluğu' hususu üzerinde durulacaktır. İlimiz giriş ve çıkış noktalarında, ağır tonajlı taşıtlar üzerinde denetimlerimiz arttırılacak, hava şartlarının olumsuz etkilediği güzergah ve zaman dilimlerinde trafik normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlere çektirilecektir." - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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