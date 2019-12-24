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Emniyetten 'ters yön' uyarısı

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünce şehir merkezinde sürücülerin levha ve işaretlerine dikkat etmeleri hususunda uyarılarda bulunuldu.

24.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:52 Emniyetten 'ters yön' uyarısı
İlçe Emniyet Müdürlüğünce şehir merkezinde sürücülerin levha ve işaretlerine dikkat etmeleri hususunda uyarılarda bulunuldu.

Çarşamba ilçesi Yıldıray Bulvarı üzerinde bulunan çift yönlü yolun Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı sonrası tek yöne çevrilmesi sonrasında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından levha ve işaretçilere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Sürücülerin ilçenin doğu yakasında bulunan Yıldıray Çınar Bulvarı'nı kullanırken levha ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısı yapılırken, kurala uyulmadığı takdirde sürücülerin ters yönde ilerlemesi sebebiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/ 2 h maddesinden 1002 TL ceza uygulanacağı belirtildi.

Yol güzergahında gerekli levha ve işaretçi çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba, Çınar, Güncel

Kaynak: İHA

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