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Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "yılbaşı öncesinde" operasyonlarına devam ediyor.

23.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:26 Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "yılbaşı öncesinde" operasyonlarına devam ediyor. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "yılbaşı öncesinde" İl merkezi ve Ereğli olmak üzere yapılan operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 170 gram uyuşturucu uyarıcı madde 70 adet sentetik ecza maddeleri yakalandı. B.Ö, A.Ç., uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanırken A.E, F.A, Ç.Ç ise adlı kontrol şartı ile serbest kaldı. - ZONGULDAK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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