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Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı.

04.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:46 Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 700 gram bonzai, hassas terazi ve 5 bin TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde ekiplerin 5 günlük teknik takibin üzerine Zonguldak merkezde üniversite çevrelerinde uyuşturucu operasyonu yaptı. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekiplerce yapılan aramalarda 700 gram bonzai, hassas terazi ve 5 bin TL para ele geçirilirken şahıslardan birinin evinde mahkemelerce yasaklanmış ve toplatma kararı olan bir adet FETÖ yayını ele geçirildi.

İfadesi alınan 7 kişiden uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan A.B., O.O., B.B., S.Ö. isimli şahıslar ekipler tarafından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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