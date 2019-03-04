Emo-Bmo'dan İnternete "Kamu Çıkarlarını Önceleyen Yaklaşım" Çağrısı

Kaynak: DHA

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), internet erişiminin "kamusal bir hak" olduğu vurgusuyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) "kamu çıkarlarını önceleyen bir yaklaşım" çağrısı yaptı.EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek ve BMO Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Küçükaras, EMO Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısında, "Ucuz, hızlı, kotasız, sansürsüz internet istiyoruz" başlıklı ortak basın açıklamasında, internete uygun fiyatlı ve kesintisiz erişim için kamunun "düzenleyici ve denetleyici rol üstlenmesini" istediler.EMO ve BMO'nun ortak basın açıklamasında şu değerlendirmeler yapıldı:"Adil Kullanım Noktası (AKN) 2019 başında kaldırılmasına karşın işletmecilerin yayımladığı internete erişim tarifelerinde kota uygulaması sürüyor. Yurttaşların alım gücünü zorlayan, yüksek ücretli bu tarifelerdeki erişim hızları da çağın gereklerinin çok altındadır. Kotalı ve düşük hızdaki, yüksek ücretli tarifelerin nedeni, ülkemizin İnternet altyapısının yetersizliğidir."İnternet'e erişim, temel insan hakkıdır. İnternete, dolayısıyla bilgiye ulaşmayı ekonomik açıdan kısıtlayan uygulamalar kabul edilemez. Başta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olmak üzere kamu kurumlarını, tekelleşmeyi ivedilikle önlemeye, kamu çıkarlarını önceleyen düzenleme ve denetim işlevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz."BTK verilerine göre Türkiye'de 2008 yılında 6 milyon olan genişbant internet abone sayısı, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 60 milyon 800 bini mobil, 13 milyonu sabit olmak üzere73 milyon 800 bine ulaşmıştır."Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU'nun) 2016 yılı verilerine göre Türkiye, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Geliştirme Endeksinde 175 ülke arasında 70. sıradadır. Türkiye'nin yeterli eğitim düzeyi ve potansiyeline karşın erişim endeksinde 81., kullanım endeksinde 76. sırada olması, bilişim politikalarındaki yanlışlığı göstermektedir."BTK verilerine göre sabit internet hizmetleri sağlayıcılığı gelirleri 2013'te 4.2 milyar lira iken 2017'de 7 milyar liraya çıkmış, 2018'in 3. çeyreğinde 5.8 milyar liraya ulaşmıştır. İşletmecilerin gelirleri düzenli olarak büyürken altyapı yatırımları düşük kalmakta, işletmeciler arasında dengeli ve adil bir altyapı paylaşımı sağlanamamakta, bunun sonucunda genişbant ve fiber yaygınlığı olumsuz etkilenmektedir."Teknolojide dışa bağımlılık, hizmetlerin ve cihazların pahalılığı da etkin kullanımın yaygınlaşmasını engellemekte, Türkiye bu alanda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. Altyapıya gereken yatırımların yapılmaması sonucunda Türkiye ortalama genişbant erişim hızında Andorra Prensliği, Şili, Paraguay, Gabon Cumhuriyeti, Madagaskar gibi ülkelerin gerisinde 20,15 Mbps ile 93. sırada yer almaktadır."AKN'nin 2019 başında kalkmasının ardından internet erişim tarifelerinde büyük artışlar olmuş, işletmeciler 6 Mbps ile 100 Mbps arasında hızlara sahip bazısı kotalı, bazısı limitsiz paketler için aylık 59.90 lira ile 299.90 lira arasında değişen ücretler istemeye başlamıştır."Yayımlanan tarifelerde mevcut abonelerin eski paketlerini aynı bedellerle kullanmaya devam edeceği, yeni tarifelerin yeni aboneleri etkileyeceği belirtilmektedir; ancak eski abonelerin yeni tarifeye ne zaman geçeceği, bir başka deyişle mevcut abonelerin eski paketlerini daha ne kadar süreyle kullanabilecekleri açıklanmamıştır."Açıklama gerektiren diğer bir konuysa mevcut abonelere uygulanan tarife ile yeni abonelere uygulanacak tarifeler arasındaki yüzde 200'leri aşan farkın nereden geldiğidir. Aynı hizmetin yurttaşlara farklı fiyatlarla sunulmasının nedenleri açıklanmalıdır!"Sonuçta, 'limitsiz/hızlı İnternet' diye sunulan uygulama, yurttaşların daha yüksek fiyatlarla daha düşük hızda ve kotalı internete razı olmak ya da alım gücünü zorlayacak denli pahalı tarife paketlerini seçmek zorunda kalacakları bir uygulamaya dönüşmüştür. İletişim altyapısının yetersizliği yüzünden tarifelerde belirtilen hızlara zaten ulaşamayan, ödedikleri paranın karşılığını alamayan yurttaşlar, ekonomik krizin yaşandığı bugünlerde temel insan hakkı olan iletişim hakkından da yoksun bırakılmaktadır."Elektrik Mühendisleri Odası ve Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak İnternet'in bir kamusal alan ve İnternet erişiminin bir kamusal hak olduğunu bir kez daha vurguluyor; BTK'yi ve kamu kurumlarını piyasadaki tekelleşmeye karşı ivedilikle önlem almaya ve şirketlerin karlılığını değil, kamu çıkarlarını önceleyen bir yaklaşımla, bu alanda çalışmalar yürüten demokratik kitle örgütlerinin görüşlerini dikkate alarak hareket etmeye çağırıyoruz." - İstanbul