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Emo'dan Başkan Büyükerşen'e ziyaret

TMMOB bünyesindeki EMO Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

26.08.2019 17:10 Emo'dan Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Elektrik Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ender Kelleci ve yönetimi Başkan Büyükerşen'e yeni dönemde başarı dileğinde bulunarak, oda olarak her konuda iş birliğine açık olduklarını belirtti. Kelleci "EMO Şubemiz olarak geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyemiz ile ortak çalışmalara imza attık. Eskişehir'i ilgilendiren birçok önemli konuda şehrimizin çıkarları doğrultusunda ortak hareket ettik. Bizler elektrik mühendisleri olarak Türkiye'nin en yaşanılabilir şehrine zarar verecek her türlü olumsuz olayın karşısında durmaya devam edeceğiz. Sayın Hocamız Yılmaz Büyükerşen'in de bizler gibi düşündüğünü biliyoruz. O yüzden bundan sonraki süreçte Eskişehir'in menfaatleri için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Sayın Hocamıza ve ekibine yeni dönemde başarılar diliyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen ise Elektrik Mühendisleri Odası'na çalışmalarında başarılar diledi. Destek sözü verdi.


Elektrik Mühendisleri Odası, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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