"Emperyalistler Kürtlerin dostu olamaz"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, emperyalistlerin Kürtlerin dostu olamayacağını belirterek, "Kürtleri kullanmak istiyorlar. Bugün dost gibi görünenler perde gerisinden başka hesapları olduğu için yarın onlara güvenerek elde ettiğimiz çıkarımlardan daha fazlasını kaybederiz." dedi.

Sağlam, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, İslam ülkeleri arasındaki husumetlerin bitmesi çağrısında bulundu.

İslam ülkeleri arasındaki husumetler, gizli hesaplar ile milli menfaatlerin bir kenara bırakılarak, İslam'ın ve Müslümanların faydasına olanı ön plana alarak bir araya gelinmesi ve konuşulması gerektiğini ifade eden Sağlam, Müslümanların meselelerinin İslam düşmanlarına havale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Parti olarak İslam ülkelerinin doğrularını kabul ettiklerini ancak yanlışlarını da söylediklerini dile getiren Sağlam, şöyle dedi:

"Ey İslam ülkelerinin idarecileri, Kürt meselesini kendi aranızda konuşarak, Müslüman Kürt halkının bütün insani ve İslami haklarını vermek suretiyle çözün. Emperyalistler Kürtlerin dostu olamazlar. Kürtleri kullanmak istiyorlar. Bugün dost gibi görünenler perde gerisinden başka hesapları olduğu için yarın onlara güvenerek elde ettiğimiz çıkarımlardan daha fazlasını kaybederiz. Bu nedenle biz bu meseleleri, Müslüman halkların kendi aralarında çözmesi gerektiğini, Müslüman Kürtleri emperyalizmin insafına terk etmemeleri gerektiğini düşünüyoruz."

Kürtlerin İslamın asli unsurlarından olduğunu ifade eden Sağlam, "Ümmeti oluşturan bütün unsurların statü sahibi olmalarını istiyoruz. İslami ve insani bütün haklarının verilmesini istiyoruz. Bu sadece Kürtler için olacak bir şey değil. İnsan olan herkesin hakları vardır. Bu hakların mutlaka verilmesi lazım. Kürtler, ilk Müslüman olan kavimlerdendir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA