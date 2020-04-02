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Empire State Binası sağlık çalışanlarına destek için ışıklandırıldı - NEW

ABD'nin New York şehrindeki simge yapılardan 'Empire State Binası', yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla ambulans renkleriyle ışıklandırıldı.

02.04.2020 07:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 07:01
ABD'nin New York şehrindeki simge yapılardan 'Empire State Binası', yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla ambulans renkleriyle ışıklandırıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Empire State Binası sağlık çalışanlarına destek için ışıklandırıldı - NEW

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

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Empire State Binası sağlık çalışanlarına destek için ışıklandırıldı - NEW
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