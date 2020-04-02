Empire State Binası sağlık çalışanlarına destek için ışıklandırıldı - NEW
ABD'nin New York şehrindeki simge yapılardan 'Empire State Binası', yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla ambulans renkleriyle ışıklandırıldı.
02.04.2020 07:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 07:01
ABD'nin New York şehrindeki simge yapılardan 'Empire State Binası', yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla ambulans renkleriyle ışıklandırıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel