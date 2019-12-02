Haberler » Spor » Emrah Başsan ailesine küfreden taraftarla tartıştı - Spor

Emrah Başsan ailesine küfreden taraftarla tartıştı

BB Erzurumspor forması giyen Emrah Başsan, Osmanlıspor ile oynadıkları maçın ardından, ailesine küfreden bir taraftarla tartıştı. Taraftar, ettiği küfür nedeniyle Emrah Başsan'dan özür diledi.

02.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:51

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 13. hafta mücadelesinde 'u 2-0 yenerek zirve iddiasını sürdürürken 90 dakika sonrası gerginlik yaşandı.

Erzurumspor forması giyen Emrah Başsan, mücadelenin ardından ailesine küfreden bir taraftarla tartıştı.

Edilen küfrü duyan ve maçın ardından taraftarın yanına giden Emrah Başsan, "Ben burada sizin için mücadele ediyorum. Bana küfredebilirsin, bunda bir sorun yok ama anneme küfredemezsin. Kimse anneme küfredemez" diyerek çıkıştı. Bu tepki sonrası taraftar, yaptığı davranış nedeniyle Emrah Başsan'dan özür diledi.

Yaşanan bu gerilim, diğer taraftarların kameralarına yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.

Emrah Başsan ailesine küfreden taraftarla tartıştı

Erzurumspor Kulübü, Emrah Başsan, Osmanlıspor, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ADINIZI YAZIN:devamsız aynı şey sana dense kan çıkarırsın kendine etmişsin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GEMLİKSPOR:Bunlar gibileri tribünün önde gelen isimleri tribünden men etmelidir.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NEVŞEİRLİ:insanları bu nefrete sürükleyenleri allaha havale etmeliyiz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DSA:Hiçbir futbolcu hiç kimse için mücadele etmiyor. Aç karını dolarla doyurmak için koşuyorsun ve koşacaksın. Yoksa sülaleye dalarlar. boş laf yapmasınlar
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
CİMBOM OLD BOYS:FUTBOLCULAR KENDİLERİ İÇİN KOŞUP MÜCADELE EDİYORLAR BU KONUDA HAKLISIN ANCAK HİÇ KİMSE BİR ANNEYE KÜFÜR EDEMEZ ETMEMELİ BU DÜŞÜNCENDE ÇOK ISRARCIYSAN SÜLALEYE DALMAYI TEK SEN BİLMİYORSUN AMA BENCE UZMAN BİR PSİKİYATRİSTE GÖZÜKMENDE FAYDA VAR.
Yayından Kaldır
0 0
FATİH:Cahil bir taraftar hem galipsin hem de küfrediyorsun amacın futbol izlemek değil içindeki cahilliği dışa yansıtmak
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
FRAMBUAZLI KEREVİZ:helal olsun
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

17:18 Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Poythress'u kadrosuna kattı - Spor
17:15 Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda (2) - Spor
17:15 Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li basketbolcu Alex Poythress'i transfer etti - Spor
17:15 Alex Poythress Galatasaray Doğa Sigorta'da - Spor
17:09 Vekil Akyol spor yatırımlarını inceledi - Spor
16:38 Mbaye Diagne'nin aracı sigortası olmadığı için trafikten men edildi - Spor
16:11 Bordeaux, maça gelmek isteyen taraftar için okuluna izin mektubu gönderdi - Spor
15:40 Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti - Spor
15:31 Emrah Başsan ailesine küfreden taraftarla tartıştı - Spor
14:52 Merih Demiral'ın forma giymemesi Juventus taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor - Spor
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
10:34 Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum
2.12.2019 17:24:58