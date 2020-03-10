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Emrah Doğruyol

1982 yılında İstanbul'da doğan Emrah Doğruyol, Bir İstanbul sevdalısı olan Emrah Doğruyol başarılı genç iş adamı

10.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:54
ilandırEmrah Doğruyol

Yüksek öğreniminin ardından yurtdışına giden burada Université libre de Bruxelles eğitimini tamamlayanEmrah Doğruyol, Birleşik Krallık ve Belçika 'da finans alanında eğitim ve seminerlere devam edip, bu sürecin ardından Türkiye 'ye dönmüştür. Yüksek öğrenimini yurtdışı tecrübesiyle sentezleyerek iş hayatına başarılı bir giriş yapmıştır.

12 yıldır Finans ve Hukuk alanında danışmanlık yapmaktadır.

Yabancı yatırımcılar ile Türkiye'de başarılı projelere imza atmıştır ve her geçen gün popülaritesini arttırmaktadır. Bir çok büyük ve önemli firmaya danışmanlık yapmaktadır. Günümüzde finans ve hukuk alanında danışmanlık hizmetleri veren firmasının CEO su olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda önemli STK ların yönetim kurulundadır ve aktif hizmet görev almaktadır. Kendisini ülkesinin gelişimine adamış başarılı genç iş adamlarımızdan dır.

Yakında çok daha büyük projelerin içinde olacağını. SöyleyenHayırsever iş adamı yakında bir çok gencin faydalanacağı bir faaliyet alanında bir gönüllü proje yapacağını belirtti.

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Emrah Doğruyol
Etiketler : Belçika, Türkiye, Advertorial
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