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Emrah Doğruyol
"Ülkem varsa ben de varım" ve "Vatan borcumu ödüyorum" sözlerinin ışığında ihtiyaç olan her öğrenciye imkanları dahilinde Burs vermeye Gelişimlerine yardımcı olmaya çalışıyor.
12.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:17
Emrah Doğruyol bir çok projenin içinde bulunmuş saygın bir iş adamımız, Yakında dönemde uzman olduğu para piyasaları hakkında kredi tarafında mağdur olan firmalara ve kuruluşlara destek olacağını bireylerin gelişimleri için onlara destek olacaklarını açıkladı.
Ülkesinde olan büyük dalgalanmalarda firmalara nasıl önlemler alabileceklerini bu süreçlerde nasıl zarar etmeden para kontrolleri yapacaklarını anlatmak için bir çok girişimde bulundu.
Emrah Doğruyol Belçika'da aldığı eğitimler sonucunda birçok uluslararası şirketin odağında olan bir konumda bulunmaktadır.
Yurt dışı para piyasalarını bilen Yurt içinde ise büyüme hedefi gösteren firmalara danışmanlık vermesiyle tanınır
Daha fazla bilgi için emrahdogruyol.com
Etiketler : Emrah, Advertorial Haberler
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