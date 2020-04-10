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Emrah Doğruyol ile Gündeme dair

Şirketler içinde bulundukları durumdan ötürü uyarılarda bulunuyor Emrah Doğruyol

10.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:23
ilandırEmrah Doğruyol ile Gündeme dair

Genel olarak yurt içinde ve yurt dışındaki büyük ülkelerde finans ve hukuk danışmanlığı hizmeti veriyorum. Malum içinde bulunduğumuz Salgın durumundan ötürü uluslararası ticaret durma noktasına geldi. Özellikle üretim sektöründe Çin Halk Cumhuriyeti'nin büyük bir tedariği vardı fakat durakladı. Bu durum tüm ülkeleri ekonomik olarak olumsuz etkiledi, 2020 ve 2021 yılında dünyada resesyon bekleniyor, Makro ekonomik göstergeler son 50 yılın en kötü döneminden geçtiğimizi gösteriyor. Biz bu süreçte başta Sayın cumhurbaşkanımız ve devletimizin aldığı tedbirlerle birazda olsa nefes aldık. Türkiye olarak bu salgına karşı etkili bir mücadele yürütüyoruz ve başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emniyet görevlilerimiz ve tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Emrah Doğruyol Biz de bu süreçte elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyor ve bu zor günlerde dayanışma örneği sergileyerek Türk insanının zorluklar karşısında nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya göstermiş oluyoruz. Ülkemizde maddi yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yardım yapan kurum ve kuruluşlar, belediyeler olduğu gibi şahış olarak bizzat ilgilenmekteyim. Ayrıca eğitim bursları adı altında yaygın olarak yapılan bu yardımlarla da öncesinde olduğu gibi bu zorlu süreç içerisinde ve sonrasında da ilgilenmeye devam edeceğim. İnsanların her zaman aldığı eğitim oranında topluma maddi, manevi katkıda bulunduklarını düşünmüşümdür. Eğitim, ekonomik kalkınmanın da temelini oluşturur. Planlarım arasında daha sonraki süreçlerde vakıflarla irtibat halinde olarak yapılması planlanan projelere destek vermekte var. Ülkemizin ve milletimizin birliği ve beraberliği ile güzel günlerin yakın olduğunu düşünüyorum.

Etiketler: Emrah, Advertorial Haberler
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