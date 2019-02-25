DSP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Emrah Küçükkapdan Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde DSP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Mersin Büyükşehir Belediye Belediye Başkan adayı Emrah Küçükkapdan kimdir?

EMRAH KÜÇÜKKAPDAN KİMDİR?

Belediye başkan adayı, 19 Mart 1976 yılında, Tarsus'da dünyaya geldi. İlkokulu Tarsus Kazım Taşkın, ortaokul Tarsus Kozacıoğlu, liseyi Tarsus Cengiz Topel'de tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ ALANLARINDAKİ ŞİRKETLERİYLE HİZMET VERDİ

Küçükkapdan, 2002 yılında OPET Petrolcülük Irak Akaryakıt sevkiyat koordinatörlüğü göreviyle iş hayatına katıldı. 2005 yılında Kaptan Sigorta ve Danışmanlık Merkezi firmasını kurdu. 2008 yılında ise kurduğu Baro Hukuk Yazılımları ile Hukuk sektöründeki tüm kurum ve kişilere eğitim ve satış hizmeti sundu. 2012 yılında Bilimcell İletişim Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin kuruculuğunu üstlendi. 2018 yılında CEO Teknoloji ile teknoloji/bilişim alanında tüm kurum ve kişilere eğitim ve satış hizmeti sunan şirketi kurdu. 2014 Yerel Seçimlerinde Demokratik Sol Partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Küçükkapdan, evli ve 2 çocuk babasıdır.