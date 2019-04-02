Emrah Küçükkapdan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Emrah Küçükkapdan oldu. DSP adayı Emrah Küçükkapdan, Mersin büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Mersin büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Emrah Küçükkapdan ile ilgili seçim sonuçları ve Mersin büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Emrah Küçükkapdan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Mersin büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Mersin aday yarışı ve Mersin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Mersin Seçim Bilgileri

Mersin büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.155 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.155 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Mersin büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Mersin büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.282.874 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.094.216 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Emrah Küçükkapdan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Mersin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Emrah Küçükkapdan, Mersin yarışında % 0,45 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Emrah Küçükkapdan toplamda 4.713 adet oy sayısına ulaştı.

Emrah Küçükkapdan Kimdir?

Emrah Küçükkapdan, 19 Mart 1976 yılında, Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Selçuk Universitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Kaptan Sigorta ve Danışmanlık Merkezi'ni kurdu. Melek Ceyda ve Emrah Tuğra isimli iki çocuk babasıdır.

DSP Mersin büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.