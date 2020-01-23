Suya kış indirimi yaparak yüzde 25'lik indirime imza atan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşların yüzünü güldür. Yaşanan gelişme ülke çağında ses getirimken Emrah Özdemir kimdir? Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir hayatı ve biyografisi gibi soruların yanıtları arandı.

EMRAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Emrah Özdemir, 1980 yılında Niğde'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Özdemir, vatani görevini İskenderun'da tamamladı.

2011'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan Özdemir, 2013-2017 yılları arasında İl Başkanı olarak görev yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Özdemir, aile şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Özdemir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Niğde Belediye Başkanı seçilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babası.