Emrah Özdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Niğde belediye başkan adayı Emrah Özdemir oldu. AK Parti adayı Emrah Özdemir, Niğde belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Niğde belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Niğde belediye başkan adayı Emrah Özdemir ile ilgili seçim sonuçları ve Niğde belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Niğde belediye başkan adayı Emrah Özdemir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Niğde belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Niğde aday yarışı ve Niğde seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Niğde Seçim Bilgileri

Niğde belediyesi için toplam sandık sayısının 287 olduğu belirlendi.

Niğde belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Niğde belediyesi için katılım oranının ise % 82,75 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Niğde toplam seçmen sayısının ise 93.626 olduğu belirlendi.

Niğde belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.475 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Niğde belediye başkan adayı olarak gösterilen Emrah Özdemir, Niğde yarışında % 37,16 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Emrah Özdemir toplamda 28.012 adet oy sayısına ulaştı.

Emrah Özdemir Kimdir?

AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, 1980 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. 2004'te İstanbul Yıldız Teknik Universitesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

2005'te Hatay İskenderun'da askerlik görevini yaptı. 1940 yılından beri aile tarafından yürütülen ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

2011 yılından beri AK Parti kadrolarında çeşitli görevler üstlendi. 2013'te AK Parti İl Başkanı olarak görevlendirildi. 2017 Ekim ayına kadar İl Başkanlığı görevi süresince başarılı 5 seçim geçildi. Ticari ve siyasi faaliyetleri yanında sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Özdemir, evli ve 2 çocuk babası.

AK Parti Niğde belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.