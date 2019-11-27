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Emre Akbaba, 7 ay sonra ilk kez takımla antrenmana çıktı

Galatasaray'da ayağı kırılan ve 7 aydır sahalardan uzak kalan milli yıldız Emre Akbaba, takımın bugün yaptığı idmanın bir bölümüne katıldı.

27.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:07

, dün oynanan Club Brugge maçının ardından çalışmalara ara vermeden devam etti. Dünkü maçta tam süre olan oyuncular, yenileme çalışması yaparak günü tamamlarken diğer oyuncular salonda core stabilizasyon, sahada ise koordinasyon sürat ve çabukluk çalışması ile antrenmana başladı.

Dayanıklılık çalışmaları ve pas oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

GALATASARAY'DA EMRE AKBABA SEVİNCİ

Galatasaray'da Emre Akbaba, bugünkü antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Geçen sezonun sonunda ayağı kırılan ve 7 aydır sahalardan uzak olan Emre Akbaba, takımla çalışmalara başladı.

OCAK AYINA KADAR OYNAYAMAYACAK

Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Milli futbolcu, lisansı çıkarılmadığı için Ocak ayına kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Emre Akbaba, 7 ay sonra ilk kez takımla antrenmana çıktı

Galatasaray, Emre Akbaba, Spor


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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:o da çöp
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A:ÇOK SEVİNDİK KARDEŞİM BİRAN ÖNCE İYİLEŞ VE GEL ARTIK
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EMRE AKBABA:SAĞOL KARDEŞİM
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EMRE AKBABA:EYV KARDEŞİM
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