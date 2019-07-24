Emre Akbaba dedesini kaybetti! Cenazeye katılamadı
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba'nın 90 yaşındaki dedesi Selveri Akbaba hayatını kaybetti. Geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavisi devam eden Emre Akbaba cenazeye katılamadı.24.07.2019 18:12
Galatasaray'da top koşturan Emre Akbaba'nın Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan dedesi Selveri Akbaba, dün gece yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Selveri Akbaba'nın cenazesi bu gün öğle namazına müteakip evinden alınarak Atatürk Mahallesinde bulunan Abdurrahman Dede mezarlığında dualarla toprağa verildi.
TEDAVİSİ NEDENİYLE CENAZEYE KATILAMADI
Milli futbolcu Emre Akbaba'nın geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle devam eden tedavisinden dolayı cenazeye katılamadığı belirtildi.
Galatasaray, Emre Akbaba, Adilcevaz, Bitlis, Spor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
FB Lİ: MANEVİYAT SIFIR. NE DE OLSA GS Lİ ÇOK ŞEY BEKLEMEMEK LAZIM.
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