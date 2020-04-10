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Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını bilmeye çalıştı

- Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını bilmeye çalıştı Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını kim daha iyi tanıyor yarışmasında kozlarını paylaştı.

10.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:51
- Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını bilmeye çalıştı
İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını kim daha iyi tanıyor yarışmasında kozlarını paylaştı.
Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, bilgi yarışmasında kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında Antalya kampında gerçekleşen bu yarışma programını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Emre ile Taylan, takım arkadaşlarını kim daha iyi tanıyor oyunu oynadılar. İkili, arkadaşları hakkında birbirlerine ipuçları vererek kim olduklarını bilmeye çalıştı. Futbolcular yarışırken keyifli anlar yaşandı.
Yarışmayı 14-12 ile Emre Akbaba kazandı. Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını bilmeye çalıştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Emre Akbaba, Spor
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