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Emre Akbaba'nın golünde hakem ofsayt kararı verdi, VAR golü geçerli saydı

Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor maçında attığı gol önce ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, sonrasında VAR uyarısıyla gol geçerli kabul edildi.

19.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:42

Süper Lig'de 'ın Yukat 'u ağırladığı maçın ilk yarısında sarı-kırmızılıların ilk golü önce yardımcı hakemin kararıyla iptal edildi, sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı.

Karşılaşmanınm 26. dakikasında Marcelo Saracchi sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, ceza sahasında Emre Akbaba gelişine bir vuruş yarapk topu ağlara gönderdi. Emre Akbaba gole sevinirken, yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve pozisyonun ofsayt olduğunu belirtti.

FATİH TERİM'E KOŞTU

VAR'dan gelen uyarı sonrası orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdüğünü çaldı ve santra noktasını gösterdi. Bu kararının ardından Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Gol kararının ardından Emre Akbaba, sevincini teknik direktör Fatih Terim'le paylaştı ve hocasına sarılarak attığı golü kutladı.

NOT: Görsel beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Emre Akbaba'nın golünde hakem ofsayt kararı verdi, VAR golü geçerli saydı

Emre Akbaba, Denizlispor, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (4)
CİMBOMLU BEKİR BABA:Fenerasyona soruyorum ZORLUNUZA MI GİTTİ
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ADINIZI YAZIN:Yan hakem Fenerasyon görevlisi miymiş?
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ABC:Oha yani ne alaka ofsaytla. 1 metre mesafe var yav
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FATİH TERİM:Yüreğim ağzıma geldi
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