Emre Akbaba'nın Konyaspor maçındaki performansı, sosyal medyaya damga vurdu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray , İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşırken maça damga vuran isimlerden biri Emre Akbaba oldu.

Ağır bir sakatlıktan çıkan sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Emre Akbaba, Konyaspor'u da boş geçmedi.

3 MAÇ 3 GOL

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan 27 yaşındaki oyuncu, topu Serken Kırıntılı'nın uzanamayacağı köşeye vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

Böylelikle Akbaba, oynadığı son 3 karşılaşmada da gol atmayı başardı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Emre Akbaba'nın bu performansı, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanmayı başardı.

Emre Akbaba'yla ilgili yapılan yorumların bazıları şöyle;