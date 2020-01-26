Emre Akbaba'nın Konyaspor maçındaki performansı, sosyal medyaya damga vurdu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray , İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşırken maça damga vuran isimlerden biri Emre Akbaba oldu.
Ağır bir sakatlıktan çıkan sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Emre Akbaba, Konyaspor'u da boş geçmedi.
3 MAÇ 3 GOL
39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan 27 yaşındaki oyuncu, topu Serken Kırıntılı'nın uzanamayacağı köşeye vurdu ve skoru 2-0 yaptı.
Böylelikle Akbaba, oynadığı son 3 karşılaşmada da gol atmayı başardı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Emre Akbaba'nın bu performansı, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanmayı başardı.
Emre Akbaba'yla ilgili yapılan yorumların bazıları şöyle;