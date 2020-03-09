Emre Alkin, ATSO’da 2020 öngörülerini açıkladı
Alkin "Koronavirüs, etkisini devam ettirirse dünyada yaşanacak küçülme, bizim de büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi hedeflerimizi etkileyecektir" dedi.
09.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:00
Alkin " Koronavirüs , etkisini devam ettirirse dünyada yaşanacak küçülme, bizim de büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi hedeflerimizi etkileyecektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Emre Alkin, ATSO’da 2020 öngörülerini açıkladı
Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi
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