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Emre Alkin, ATSO’da 2020 öngörülerini açıkladı

Alkin "Koronavirüs, etkisini devam ettirirse dünyada yaşanacak küçülme, bizim de büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi hedeflerimizi etkileyecektir" dedi.

09.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:00
Emre Alkin, ATSO’da 2020 öngörülerini açıkladı
Alkin " Koronavirüs , etkisini devam ettirirse dünyada yaşanacak küçülme, bizim de büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi hedeflerimizi etkileyecektir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi
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