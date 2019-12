Emre Altuğ'dan sürprizlerle dolu 20. Sanat yılı kutlaması

Türk müziğinin en sevilen isimlerinden Emre Altuğ, sanat hayatındaki 20.yılını sürprizlerle dolu bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. Altuğ, Kerki Solfej'in düzenlediği gecede Şef Özgür Sevinç ile Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde 16 Aralık Pazartesi TİM Show Center'da sahneye çıkacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ KONUKLARLA 20. YIL KUTLAMASI

"HEYECANIM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Emra Altuğ bu özel gece ile ilgili olarak, "20 yıl ne çabuk geçti. 16 Aralıkiçin heyecanım her geçen gün artıyor. Öncelikle bu gece için oluşturduğum repertuar ve beraber çalışacak olduğum Sinema Senfoni Orkestrası ile sevgili Şefim Özgür Sevinç ile çok ciddi ve keyifli bir çalışma içerisindeyiz. Bu özel geceye dair heyecanımın çok yüksek olmasının en önemli sebeplerinden bahsedecek olursam sahnede okul yıllarımdan beri dostum olan ve bana türküyü sevdiren çok sevgili Olgun Şimşek'in, birlikte senelerce okul koridorlarında şarkılar söylediğimiz Türkiye'nin en önemli tenörlerinden Efe Kışlalı'nın, Ona vokal yapmaktan her zaman çok büyük keyif aldığım, sesini kıskanarak dinlediğim değerli müzisyen dostum Levent Yüksel'in, bestelerini kıskanarak dinlediğim defalarca aynı sahneyi paylaştığım, son yılların en önemli kadın şarkıcı ve üreticilerinden Sıla'nın, şarkılarını her zaman büyük keyifle söylediğim hatta kendisine ailem dediğim çok değerli abim Selami Şahin'in sahneme şeref verecek olmalarıdır. 16 Aralık'ta TİM Show Center'da tüm sevenlerimle görüşmek üzere" açıklamasını yaptı.

Oldukça geniş bir repertuar ile en sevilen şarkılarını Sef Özgür Sevinç yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirecek olan Altuğ'un 20.sanat yılı özel gecesi için biletler Biletix üzerinden satışa sunuluyor.