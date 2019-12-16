Emre Altuğ'un başına gelmeyen kalmadı! Arabasının lastiği patladı, merdivenlerden yuvarlandı

Şimdilerde ekranların en çok izlenen program Güldür Güldür'ün kadrosunda yer alan Emre Altuğ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

BAŞINDAN GEÇEN KAZAYI ANLATTI

Başarılı oyuncu, Instagram hesabından arabasının tekerinin patladığını daha sonralastik değiştirmek için gittiği yerde merdivenlerden yuvarlandığını söyledi.

"MERDİVENLERDEN YUVARLANDIM"

Altuğ, "Efendim bir yere gidiyordum ki arabamın lastiği yarıldı ama 50 mt ötede lastikçi vardı, gittiğim yerden çıktım merdivenlerden yuvarlandım çok ama çok canım acıdı ama kontroller neticesinde yine çok önemli bir sakatlık yok. Yarın Amsterdam' a da gideceğim, pazartesi gelip 20. yıl konserimi de yapacağım evvel Allah. Uzun lafın kısası, göz mü dersiniz nazar mı bilmem ama; enerjim yüksekken hiçbir kötü enerji beni alt edemez çok şükür. Enerjinizi yüksek tutun."