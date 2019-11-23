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Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç "Bana göğüslerini çekip at" diyen takipçisini ifşa etti

Futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Yağmur Sarnıç, kendisine "Bana yüzünü çekmeden göğüslerini at" mesajını atan takipçisini ifşa etti.

23.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:30

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma davası devam eden Yağmur , sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesajlar atan takipçisini "Allah seni ıslah etsin" diyerek ifşa etti.

ÇİLEDEN ÇIKTI

2012 yılında Fransa'da Emre Aşık ile nikah masasına oturan Yağmur Aşık'ın evliliğinde geçtiğimiz aylarda kriz çıkmış ikili ortaya atılan ihanet iddialarından sonra boşanma kararı almıştı. Çekişmeli süren boşanma davasında çocukların velayet krizi sonrası zor günler geçiren Yağmur Sarnıç, sosyal medyada bir takipçisinin mesajıyla çileden çıktı.

ÇİRKİN MESAJ ATTI

Son günlerde Instagram hesabından hayatıyla ilgili sıklıkla paylaşım yapan Sarnıç, bir takipçisinin attığı "Bana yüzünü çekmeden göğüslerini at" mesajını ifşa etti.

"ALLAH SENİ ISLAH ETSİN"

Ünlü kadınların kabusu haline gelen sosyal medya tacizine maruz kalan Sarnıç " Allah seni ıslah etsin. Senin gibi sapıkların soyu tükenir inşallah hadsiz, pislik, yaratık" sözleriyle isyan etti.

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

1993 tarihinde dünyaya gelen Yağmur Sarnıç futbolcu Emre Aşık'la evlendikten sonra "Aşık" soyadını aldı. Yağmur Sarnıç'ın mesleği ise iç mimarlıktır.

2012 yılında Fransa'da Emre Aşık ile nikah masasına oturdu. 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, veterinerle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmiş, sayfalarına konu olmuştu.

2018 yılında boşanma kararı alan Emre- Yağmur Aşık çifti 2019 aylarında evliliklerine bir şans daha verme kararı almış ancak ihanet iddiaları ardından ikili yeniden boşanma başvurusunda bulunmuştu. Yağmur Aşık, boşanma kararı ardından "Sarnıç" soyadını kullanmaya başladı. İkilinin çekişmeli davası sürerken Emre Aşık'ın çocuklarının velayetini alması yeni bir krize neden oldu. Yağmur Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar basına yansıdı.

7 yıldır Emre Aşık ile evli olan Yağmur Sarnıç 3 çocuk annesi.

Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç

Yağmur Aşık, Emre Aşık, Sarnıç, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (11)
VAR ZATEN:alttaki fotoda var zaten gerek yok dm ye
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NEMELAZİM:Göğüsleri zaten açık birtek uçları görünmüyor fotoğraflarda.
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AÇIKÇASI:KIZIM ZATEN GÖRÜNCEĞİ KADAR GÖRÜLÜYO LAA . , O DA GERİ KALANINI İSTEMİŞ LA
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KANUN:Oranı buranı açıp yarı çıplak resimlerini internete yükleyen sapık değil isteyen mi sapık ? İkisi de sapıklık. Normal bir insan niye yarı çıplak soyunup resim çeker internete koyar ?
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CONI:GIRDIM BAKTIM HIKAYESINE MESAJI GONDERENIN ISMI GOZUKUO TAM BIR COMAR BELLI ISI GUCU YOK KADINLARA MESAJ ATIYO BELLI KI CAHIL
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MERVEE:Gögüslerini herkezle paylaşmış zaten. Daha ne yapsın kadın. : )
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BLACK SWORD:Sen çok sağlam ayakkabısın
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46:Boyle sapıklar olduğu sürece Turkıye gelişmez sanki anası bacılar yok bunlarin taciz ediyolar
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YORGUN:Buda boşanaçak şimdiden prim yapiyor
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URFALI:burda ne kadar saf insanlar varya hemencikte inaniyorlar bunun reklamına.bakın bunlar allah bir peygamber hak demesinden başka bir şeyine inanmayın
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