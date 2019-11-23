Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç "Bana göğüslerini çekip at" diyen takipçisini ifşa etti

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesajlar atan takipçisini "Allah seni ıslah etsin" diyerek ifşa etti.

ÇİLEDEN ÇIKTI

2012 yılında Fransa'da Emre Aşık ile nikah masasına oturan Yağmur Aşık'ın evliliğinde geçtiğimiz aylarda kriz çıkmış ikili ortaya atılan ihanet iddialarından sonra boşanma kararı almıştı. Çekişmeli süren boşanma davasında çocukların velayet krizi sonrası zor günler geçiren Yağmur Sarnıç, sosyal medyada bir takipçisinin mesajıyla çileden çıktı.

ÇİRKİN MESAJ ATTI

Son günlerde Instagram hesabından hayatıyla ilgili sıklıkla paylaşım yapan Sarnıç, bir takipçisinin attığı "Bana yüzünü çekmeden göğüslerini at" mesajını ifşa etti.

"ALLAH SENİ ISLAH ETSİN"

Ünlü kadınların kabusu haline gelen sosyal medya tacizine maruz kalan Sarnıç " Allah seni ıslah etsin. Senin gibi sapıkların soyu tükenir inşallah hadsiz, pislik, yaratık" sözleriyle isyan etti.

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

1993 tarihinde dünyaya gelen Yağmur Sarnıç futbolcu Emre Aşık'la evlendikten sonra "Aşık" soyadını aldı. Yağmur Sarnıç'ın mesleği ise iç mimarlıktır.

2012 yılında Fransa'da Emre Aşık ile nikah masasına oturdu. 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, veterinerle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmiş, magazin sayfalarına konu olmuştu.

2018 yılında boşanma kararı alan Emre- Yağmur Aşık çifti 2019 aylarında evliliklerine bir şans daha verme kararı almış ancak ihanet iddiaları ardından ikili yeniden boşanma başvurusunda bulunmuştu. Yağmur Aşık, boşanma kararı ardından "Sarnıç" soyadını kullanmaya başladı. İkilinin çekişmeli davası sürerken Emre Aşık'ın çocuklarının velayetini alması yeni bir krize neden oldu. Yağmur Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar basına yansıdı.

7 yıldır Emre Aşık ile evli olan Yağmur Sarnıç 3 çocuk annesi.