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Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi

Futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'ın 2 çocuğuna şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Çocukların vücudundaki morlukları fark eden okul yönetimi, bu anları kayda alıp mahkemeye delil olarak sununca çocukların velayeti anneden alınarak babaya verildi.

20.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:53

Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Magazin Noteri' programında, Yağmur Aşık'ın üç buçuk yaşındaki kızını darp ettiğini gösteren adli raporlar yayınlandı.

ÜÇ ÇOCUĞUNUN VELAYETİNİ ALDI

Çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Emre Aşık ve Yağmur Aşık, çocukları konusunda birbirlerini suçluyordu.Son olarak eşinin şiddet uyguladığı iddialarıyla iki çocuğunun velayetini alan Emre Aşık, 1,5 yaşında olan en küçük kızını da yanına aldı.

DARP EDİLDİĞİ BELGELENDİ

Çocukların okulunun devreye girdiği olayda, hafta sonu annelerine giden Erol ve Elvin'in darp edildiği belgelenerek, hem kolluk kuvvetlerine hem de Emre Aşık'a bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Emre Aşık, çocukların velayetini almak için mahkemeye başvurdu. Aşık'ı haklı bulan mahkeme ise üç çocuğun da velayetini, tamamen babaya verdi.

"ANNEMİN CANI BENİ DÖVMEK İSTEMİŞ"

Tutanakta yer alan ifadelere göre, 25 Aralık'ta okuluna belirgin bir morlukla gelen çiftin kızlarının yüzünün şiş olduğu da tespit edildi. Öğretmenlerinin durumu sorması üzerine küçük kız "Annemin canı beni dövmek istemiş" diyerek cevap verdi. Öğretmenlerin kayda aldığı görüntüler mahkemeye delil olarak sunuldu. Ardından mahkeme, çocuklarını sadece hafta sonu görebilen Yağmur Aşık'ın bu hakkını da elinden aldı.

AŞIK'IN AVUKATI OLAYI DOĞRULADI

Programa telefonla bağlanan Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp ise iddiaları doğruladı. Çocukların artık güvende olduğunu söyleyen Sadıkahmet Alp, Yağmur Sarnıç'ın küçük kızı Eslem'i kaçırmaya teşebbüs ettiği hatta Emre Aşık'ın kızını zor kurtardığı iddiasını da doğruladı.

Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi

Yağmur Aşık, Emre Aşık, Magazin, Spor


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EREN: BUDA ANA KILIKLI
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RUU: Geçen senenin haberi haber bulamadıkça başa mı dönüyor sunuz
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İPEK: yanında olunca bebenin yüzünü morartıyor sonra kaçırmaya mı çalışıyor ne yaman çelişki doğrumu acaba
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NHL: deli şizofren
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AVNİ: vicdansız kadın
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HULK: bu kadını tvye çıkarıyorlar haber olsun diye mağdur edebiyatı yapıyordu
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