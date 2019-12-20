Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi

Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Magazin Noteri' programında, Yağmur Aşık'ın üç buçuk yaşındaki kızını darp ettiğini gösteren adli raporlar yayınlandı.

ÜÇ ÇOCUĞUNUN VELAYETİNİ ALDI

Çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Emre Aşık ve Yağmur Aşık, çocukları konusunda birbirlerini suçluyordu.Son olarak eşinin şiddet uyguladığı iddialarıyla iki çocuğunun velayetini alan Emre Aşık, 1,5 yaşında olan en küçük kızını da yanına aldı.

DARP EDİLDİĞİ BELGELENDİ

Çocukların okulunun devreye girdiği olayda, hafta sonu annelerine giden Erol ve Elvin'in darp edildiği belgelenerek, hem kolluk kuvvetlerine hem de Emre Aşık'a bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Emre Aşık, çocukların velayetini almak için mahkemeye başvurdu. Aşık'ı haklı bulan mahkeme ise üç çocuğun da velayetini, tamamen babaya verdi.

"ANNEMİN CANI BENİ DÖVMEK İSTEMİŞ"

Tutanakta yer alan ifadelere göre, 25 Aralık'ta okuluna belirgin bir morlukla gelen çiftin kızlarının yüzünün şiş olduğu da tespit edildi. Öğretmenlerinin durumu sorması üzerine küçük kız "Annemin canı beni dövmek istemiş" diyerek cevap verdi. Öğretmenlerin kayda aldığı görüntüler mahkemeye delil olarak sunuldu. Ardından mahkeme, çocuklarını sadece hafta sonu görebilen Yağmur Aşık'ın bu hakkını da elinden aldı.

AŞIK'IN AVUKATI OLAYI DOĞRULADI

Programa telefonla bağlanan Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp ise iddiaları doğruladı. Çocukların artık güvende olduğunu söyleyen Sadıkahmet Alp, Yağmur Sarnıç'ın küçük kızı Eslem'i kaçırmaya teşebbüs ettiği hatta Emre Aşık'ın kızını zor kurtardığı iddiasını da doğruladı.