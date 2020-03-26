Emre Aşık'ın eşi cezaevi firarisiyle yakalandı (2)
AŞIK, SERBEST BIRAKILDIDüzce'de adliyeye sevk edilen eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık serbest bırakılırken, Erdi Sungur ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
26.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:36
AŞIK, SERBEST BIRAKILDI
Düzce'de adliyeye sevk edilen eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık serbest bırakılırken, Erdi Sungur ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Yağmur Aşık, Emre Aşık, Güncel