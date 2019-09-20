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Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'tan derin göğüs dekolteli paylaşım

Emre Aşık'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Yağmur Sarnıç, derin göğüs dekolteli paylaşımıyla dikkat çekti.

20.09.2019 16:00

Son günlerde Seren Serengil'in boşanma davası açtığı Yaşar İpek ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşıma imza attı.

YASAK AŞK İDDİASIYLA GÜNDEMDE

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın iahbet söylentileri nedeniyle boşanma davası açtığı, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç, magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında. Emre Aşık'la yaşadıüı çekişmeli boşanmanın ardından çocuklarının velayetini de Aşık'a kaptıran Sarnıç, bu kez de yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Yağmur Sarnıç'ın Seren Serengil'in "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek boşanma davası açtığı Yaşar İpek'le tekne tatiline çıktığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMIYLA ÖNE ÇIKTI

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Yağmur Sarnıç Instagram hesabından yaptığı cesu paylaşımla adından söz ettirdi. Sarnıç, derin göğüs dekolteli pozuyla takipçileri arasında "Merhaba orada mısın" notuyla yoklama aldı.

Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'tan derin göğüs dekolteli paylaşım

Seren Serengil, Yaşar İpek, Emre Aşık, Sarnıç, Magazin

YORUMLAR(8)
ZAMAZİNGO:aysun kayacıdan sonra bununla bukadar evli kalmakta sabır işi
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O. ASTRA:Çocuğundan da mı utanmazsın.
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#YORUMCU:Çocuğu için ağlayan kadın değil miydi ? Gündemden düşmemek için insanlar her şeye hazırlar çok acı.
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GECELER35:bu mu dekolte. bişey yok yenisi.
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FAKO:Bu tür kadınlar cok tehlikeli Allah sabır versin
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ATİLLA:Lütfen psikolog eşliğinde kullanınız.
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.:TROYA BENZİYOR
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