Emre Aşık'ın İffetsizlik Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık, Ahmet Kaya Şarkısıyla Gönderme Yaptı

Eski milli futbolcu Emre Aşık, gece kulübünde bir erkek arkadaşıyla eğlenirken görüntülenen eşi Yağmur Aşık'a resti çekti. İhaneti affetmeyen eski futbolcu, 6 yıllık eşine boşanma davası ve iffetsizlik davası açmıştı. Üç çocuğunun velayetini almak isteyen Yağmur Aşık ise eşinin evlatlarına babalık yapmadığını söyledi.

AHMET KAYA'NIN ŞARKSINI PAYLAŞTI

Şu sıralar bunalımda olan Yağmur Aşık ise sosyal medya hesabında Ahmet Kaya'nın 'Kafama sıkar giderim' adlı parçasını paylaştı. Böylece zor günler geçirdiğini resmen vurguladı.

BABALIK YAPMADIĞINI SÖYLEDİ

Emre Aşık'ın 100 bin lira tazminat talep ettiği Üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık ise eşinin evlatlarına babalık yapmadığını söyledi.