BOŞANDIĞI EŞİNE 25 BİN TL NAFAKA ÖDEYECEK OLAN EMRE AŞIK KİMDİR?

Eski milli futbolcu Emre Aşık, 2012 yılından beri evli olduğu Yağmur Aşık'a evlilik birliklerinin bozulduğunu gerekçe göstererek dava açmıştı. Aşık çifti dava açıldıktan 4 gün sonra bir boşanma protokolü vermişti. Ancak Yağmur Aşık'tan protokole itiraz geldi.

NAFAKA KRİZİ YAŞANDI

Ünlü futbolcunun açtığı dava İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülmeye başlamıştı. Ancak davada beklenmeyen gelişmeler yaşandı. Yağmur Aşık, boşanma protokolünden vazgeçtiğini avukatı aracılığıyla duyurdu. Aşık çiftinin sahip olduğu 3 çocuğun velayeti anne Yağmur Aşık'a verilmişti. Yağmur Aşık maddi sıkıntılar yaşadığını ve çocukları için tedbir nafakası ödenmesini talep etti. Emre Aşık'ın avukatı bu talep için dilekçe verdi. Mahkeme Yağmur Aşık için 10 bin lira, 3 çocuğun her biri için 5 bin lira verilmesine karar verdi.

EMRE AŞIK KİMDİR?

Emre Aşık 13 Aralık 1973'te Bursa'da dünyaya geldi. Futbol kariyerinde adını daha çok Galatasaray'la duyuran milli futbolcu Emre Aşık, futbola Balıkesirspor'da başladı. Aşık, 20 yaşındayken profesyonel futbol hayatı başlamış oldu. 1996 yılında İstanbulspor'a geçti. 4 yıl boyunca İstanbulspor'da top koşturan ünlü futbolcu, 2000'de kariyerinde büyük yol katettiği kulübü Galatasaray'a geçti.

UEFA KUPASINI KALDIRDI

Emre Aşık, kariyerinin en büyük başarısı olan UEFA Kupası'nı 2000 yılında takımıyla beraber omuzladı. Dönemin kaptanı Bülent Korkmaz ile Galatasaray savunmasını koruyan Aşık, 2003 yılında Beşiktaş'a geçti. Sahalardaki sert mizacıyla tanınan Aşık, 2005'te Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay tarafından kadro dışı bırakıldı. Şubat 2016'da futbol kariyerinde adını zirveye yazdırdığı Galatasaray'da tekrar ter dökmeye başladı.

MİLLİ KARİYERİ

2008'de Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından EURO 2008 kadrosunda yer alan eski milli futbolcu Emre Aşık, 2009-2010 sezonunda futbol hayatına Ali Sami Yen Stadı'nda veda etti. Milli kariyerini ise 19 Mayıs 2010 yılında Çek Cumhuriyeti maçıyla sonlandırdı. Toplamda 52 kere milli formayı terleten Aşık, jübilesini aynı maçta yapmış oldu.

6 YILDIR EVLİYDİ

Emre Aşık, 1998 yılında ünlü manken Aysun Kayacı ile birlikte olmaya başladı. İkilinin 7 yıl süren ilişkisi Kayacı'nın, Aşık'ı aldatma iddiaları sonrasında sona erdi. Aşık, 2012 yılında Yağmur Aşık ile evlendi. Evlilikleri süresince sık sık kavgalarıyla gündeme gelen çiftin 3 çocuğu bulunuyor.