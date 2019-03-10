10 Mart 2019, 12:34
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Emre Aşık'tan Boşanma Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık'a Ağır Suçlama: Fuhuştan Sabıkalı

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık'tan bir erkekle görüntülenen eşine ağır suçlama geldi. Aşık, eşinin fuhuştan sabıkalı olduğunu söyledi.

Emre Aşık'tan, geçtiğimiz günlerde eğlence mekanında bir adamla samimi şekilde eğlenirken görüntülenen Yağmur Aşık'a açtığı boşanma ve iffet davasının ardından, bir hamle daha geldi. İhaneti affetmeyen eski futbolcu, 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık'ı fuhuştan sabıkalı olmakla suçladı.

"EŞİM FUHUŞTAN SABIKALI"

2. Sayfa'nın haberine göre, Eski Milli Futbolcu Emre Aşık boşanma davası açtığı, 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a şok suçlamalarda bulundu: "Eşim fuhuştan sabıkalı. 2011'deki Barbie fuhuş operasyonunda şüphelidir. Bu yüzden Duygu olan adını Yağmur olarak değiştirmiş. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır.

"UYUŞTURUCU KULLANIP ÇOCUKLARIMI DÖVÜYOR"

Yasadışı işleri tespit edilmiştir. Uyuşturucu kullanıyor ve çocuklarımızı dövüyor. Çocuklarımın can güvenliği yok. Onları dadıya emanet edip yurt dışına gitmiş. Nerede olduğu belli değil."

Emre Aşık, Magazin, Spor


YORUMLAR (32)
OĞUZ: ADAMA SORARLAR MADEM NE İŞİN VARDI BUNUNLA DİYE !
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DOĞRU SÖZ: ADAMA SORARLAR ŞİMDİYE KADAR AKLIN NEREDEYDİ O ZAMAN DİYE
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ALP: limanda dayak yediğinde o kız senden daha erkek durmuştu diye hatırlıyorum
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GREAN: bence kız mağdur. acaba kızla ilgilenmedi, evi ayırdı da başka ellere gitmesine mi izin verdi
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ETME BULMA DÜNYASİ: Zamanında aysun kayacıyı başını örtmeyi kabul etmiyor diye gelin olarak almamıştınız...
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