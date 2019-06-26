Emre Aşık ve 3 yaşındaki kızının videosundaki dialog kan dondurdu

Boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Aşık 'ın çocukları bakıcısı tarafından darbedildi. Anne Aşık, bakıcıdan şikâyetçi oldu. Emre Aşık ise olayı öğrendikten sonra hem anne Yağmur Sarnıç 'tan hem de bakıcıdan şikayetçi oldu

"EMRE ÇOCUKLARINI DEFALARCA DÖVDÜ"

Kanal D 'deki 2. Sayfa programına katılan Yağmur Sarnıç yaşanan bakıcı dehşetini canlı yayında anlattı: "Bu olay yaşandığında ben evdeydim. Çocuklarımı 7/24 evde tutacak halim yok. Gittikleri yer sitenin güvenlikli kamerası olan oyun alanı. Ben o arada evdeyim, oğlumla ilgileniyorum. Bir yardımcı izinli olduğu için, diğer yardımcı kızları parka götürdü. O götürdüğü yerin her yerinde kamera var. Ben çocuklarımı ipsiz sapsız kimsenin bilmediği bir yere göndermedim. Sitenin oyun alanı. Benim haberim olmadan zaten kimse dışarı çıkamaz… Emre Aşık artık benim eşim değil, o görüntüleri izleyince bakamıyor ya kendisi daha önce çocukları defalarca dövdü. Şu an orada rol yapıyor." demişti.

EMRE VE KIZININ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Bu olayların ardından bugün TV100'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programında Emre Aşık ve 3 yaşındaki kızı Elvin'in çekilen bir videosu yayınlandı. Videoda 3 yaşındaki çocuk, babasına "Annemin yanına gitme seni öldürür" dediği anlar dikkat çekti. Emre Aşık'ın kızına "Anne yapacak?" sorusuna kızının "Anne ölecek" demesi de akılları karıştırdı.