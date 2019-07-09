Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

Eski futbolcu Emre Aşık, Beyaz Magazin isimli programa konuk oldu. Hukuk önünde haklarını arayan ikili, Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Magazin adlı programda karşı karşıya geldi. Programa telefonla bağlanan Sarnıç, Aşık'ı FETÖ'cü olmakla ve trans bireylerle ilişkisinin olduğunu iddia etti.

"YAĞMUR ABLAMI DAR VE TEHDİT ETTİ"

Tehditlerin havada uçuştuğu programda Emre Aşık, "Yağmur bana icra yoluyla gelmen lazım dedi. Olaylar o yüzden o raddeye geldi. 15 günde görüş günü verildiği için zoruma gitti. Yağmur benimle hakaret ve tehdit içerikli konuşuyordu. Yağmur, ablamı darp ve tehdit etti. En büyük hatam Yağmur'a güvenmek oldu. Beni uyaran arkadaşlarıma rağmen kararımı verdim. İyi giden ticari hayatım altüst oldu. Yağmur beni herkesten uzaklaştırdı. Ticari hayatımda çok kayıp oldu. Demek ki yaşanması gerekiyormuş. Benim de imtihanım bu. Yağmur'un yaptığı hataları gençliğine verdim" açıklamasını yaptı.

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Emre Aşık'ın bu sözleriyle çileden çıkan Yağmur Aşık ise davalı olduğu eşine "Ben madem bu kadar kötü bir kadındım, neden ablasının yaptığı usulsüzlükleri söylemiyor? Bu ev onun olamaz, ben ona her şekilde destek oldum. Benim psikolojimi bozan kendisi ve ailesi. Emre damgayı bana değil, çocuklara yapıştırdı." dedi.

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Yağmur Sarnıç'ın "Trans bireylerin evinde ne işin vardı ulan" diye bağırması, stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti.