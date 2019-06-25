Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocukları bakıcıları tarafından darp edildi

Boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç 'ın çocukları bakıcısı tarafından darp edildi. Anne Sarnıç, bakıcıdan şikâyetçi oldu. Emre Aşık ise olayı öğrendikten sonra hem Anne Yağmur Sarnıç'tan hem de bakıcıdan şikayetçi oldu. 2. Sayfa programına katılan Yağmur Sarnıç yaşanan bakıcı dehşetini canlı yayında anlattı.

"EVDE TUTACAK HALİM YOK"

Magazin programına katılan Yağmur Sarnıç'ın yaşadılarını şu sözlerle ifade etti:

Bu olay yaşandığında ben evdeydim. Çocuklarımı 7/24 evde tutacak halim yok. Gittikleri yer sitenin güvenlikli kamerası olan oyun alanı. Ben o arada evdeyim, oğlumla ilgileniyorum. Bir yardımcı izinli olduğu için, diğer yardımcı kızları parka götürdü. O götürdüğü yerin her yerinde kamera var. Ben çocuklarımı ipsiz sapsız kimsenin bilmediği bir yere göndermedim. Sitenin oyun alanı. Benim haberim olmadan zaten kimse dışarı çıkamaz…

"EMRE AŞIK BENİM EŞİM DEĞİL"

Emre Aşık artık benim eşim değil, o görüntüleri izleyince bakamıyor ya kendisi daha önce çocukları defalarca dövdü. Şu an orada rol yapıyor. Ben bu yüzden daha önce de boşanma aşamasına kadar gelmiştim Emre ile 'o çocuklara el kaldırmayacaksın' diye defalarca evden kovdum. Ağlayarak eve geldi 'özür dilerim, bir daha vurmayacağım kızım size' diye. Bunlara benim öz annem şahit oldu. Evde durmak istemiyordu nefret ediyordu Emre'den çocuklara vurduğu için. Bunları itiraf etsin kendisi. Şu an insanlar bilmiyor iç yüzünü ama Allah yukarıda biliyor iç yüzünü. Kendisinin bu kadar karaktersiz olduğunu bilmiyordum.

"ARKADAŞ TAVSİYESİYLE BULDUM"

Bakıcıyı arkadaş tavsiyesiyle buldum. Daha önceki dadılar da aynı insanın yönlendirmesiyle çalışmıştık. Türkmen kendisi. İki kardeşti bu bakıcılar, birisi çok tatlı, naif bir insandı onu çok seviyordum. Ama diğerinde cahil cesareti var anladığım kadarıyla ya da bir anlık gaflete mi düştü bilmiyorum. Bu görüntüleri kardeşi izlediğinde şoka girdi. 'Sen bunu nasıl yaparsın?' diye tepki gösterdi. Soruyorum sizlere 'bir anne para verip tuttuğu bakıcıya çocuğunu dövmesine izin verir mi, böyle bir dünya var mı?' Ben ne yaptım da suçluyum. Beni şikayet etmiş… Önce gelip çocuklarına bakacağına gidip röportaj vermiş. Ben çocuklarıyla hep ilgilenen bir anneyim kamera görüntülerinde de sahip. Beni suçluyor çünkü çocukların velayetini almaya çalışıyor.

"BAŞIMDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"

Almasının nedeni de para, nafaka vermemek için yapıyor. Kendisi varlığını unutmak istediğim bir insan. Ben çocuklarımın darp edildiğini anlamadım çünkü hiçbir yerlerinde darp izi yok. Soruyorum 'kızım dövdü mü seni?' 'Hayır' diyor. Üç yaşında kızım. Ben Ebru Şancı ile aynı sitede oturuyorum. Evdeyim saat 12.00 gibi biraz aşağı inip dinleneyim sonra bir baktım telefonuma Ebru Şancı'dan mesaj var. Videoyu izledim şoke oldum. Beynimden aşağı kaynar sular döküldü.

Hemen yukarı çıktım aldım kadını tutum kolundan 'nasıl yaparsın böyle bir şey' dedim. Benden özür diyor. 'Senin çocuğunu biri dövse özrünü kabul eder misin? Eşyalarını topladım. Evden kovdum.' Ben de gidip rapor aldım sonra hemen karakola gittim şikayetçi oldum. O görüntüleri görünce çıldırdım, ağlama krizine girdim. Beni yaralayan bir diğer konuda eski eşimin benim yanımda olmaması gidip o da beni şikayet etti. Normalde çocuklarımız için aynı tarafta olmamız lazımdı ama o beni şikayet etti. Gitti beni suçlayan röportajlar verdi. Ben tek başıma çocuklara bakmakta zorlanıyorum. Üç çocuk var, bu yüzden bakıcı yardımı alıyorum. Yoksa ben de çocuklarımı tek başıma büyütmek isterim. Çalışmak zorunda olan bir anneyim ben. Eşim beni parasız bırakıp kendisine muhtaç etmek istedi. Ben böyle bir kadın değilim.Olay 23'ünde yaşandı bana da 24'ünde haber geldi. Ben de hemen şikâyetçi oldum.