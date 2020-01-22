Emre Aydın: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim

Sözü Tahir Paker'e, müziği ise Burhan Bayar'a ait olan "Yalnızım Dostlarım" isimli şarkının bir kısmını İsveç 'te, bir kısmını ise kendi aranjörü olan Burak Bedirli'ye aranje ettiren Emre Aydın, bu şarkıyı seslendirerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

İnsanın yaşlanması ile beraber gelen yalnızlığını sembolik bir biçimde konu alan klibin yönetmenliğini Kenan Haliloğlu üstlendi. Emre Aydın, İbrahim Tatlıses'ten yıllardır dinlediğimiz ve milyonların sevgisini kazanan "Yalnızım Dostlarım" isimli şarkının ruhunu bozmadan modernize ederek seslendirmeye çalıştığını belirtti.& ;& ;



