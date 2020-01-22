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Emre Aydın: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim

Emre Aydın, "Yalnızım Dostlarım" isimli single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu

22.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:41Emre Aydın: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim

Sözü Tahir Paker'e, müziği ise Burhan Bayar'a ait olan "Yalnızım Dostlarım" isimli şarkının bir kısmını 'te, bir kısmını ise kendi aranjörü olan Burak Bedirli'ye aranje ettiren Emre Aydın, bu şarkıyı seslendirerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

İnsanın yaşlanması ile beraber gelen yalnızlığını sembolik bir biçimde konu alan klibin yönetmenliğini Kenan Haliloğlu üstlendi. Emre Aydın, İbrahim Tatlıses'ten yıllardır dinlediğimiz ve milyonların sevgisini kazanan "Yalnızım Dostlarım" isimli şarkının ruhunu bozmadan modernize ederek seslendirmeye çalıştığını belirtti.& ;& ;


Burhan Bayar, Emre Aydın, İsveç, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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